«Напомнил о себе интересными ходами». Миранчука похвалили в Италии

Россиянин Алексей Миранчук в победном для «Аталанты» матче с «Удинезе» (3:2) вышел на замену на 85-й минуте.

Газета L'Eco di Bergamo признала лучшим игроком матча украинца Руслана Малиновского, у которого два голевых паса — 8.5. Такой же высокий балл получили сделавший дубль Луис Муриэль и защитник Хосе Паломино. Миранчук остался без оценки, но не без комментария: «Заменил Сапату и провел на поле заключительные минуты в роли правого нападающего. Напомнил о себе интересными ходами в паре эпизодов, нанес один удар по воротам, но он получился слабым».

La Gazzetta dello Sport, отметившая в субботу свое 125-летие, оставила Миранчука без оценки. То же самое касается и экс-форвард «Ростова» Элдора Шомуродова: в матче «Дженоа» -«Фиорентина» он появился на поле лишь на 83-й минуте. А вот аргентинец Адольфо Гайч из «Беневенто», который принадлежит ЦСКА, вышел против «Пармы» в стартовом составе и сыграл 80 минут. Его оценка — 6.0.

(Георгий Кудинов)