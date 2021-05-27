Лукаку может покинуть «Интер» из-за ухода Конте

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку может покинуть клуб этим летом, сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист планирует сменить команду в ближайшее трансферное окно из-за увольнения главного тренера Антонио Конте. Именно из-за специалиста Лукаку два года назад согласился перейти в «Интер».

Контракт 28-летнего нападающего с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он забил 24 гола и сделал 11 результативных передач в 36 матчах серии А. По итогам сезона-2020/21 «Интер» стал чемпионом Италии.