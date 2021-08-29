Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с защитником Джорджо Кьеллини во время матча 2-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (0:1).

Как сообщает Calciomercato.com, тренер что-то сказал футболисту, но никто не смог распознать его слова, так как он прикрыл рот руками. В ответ на это Кьеллини сказал: «Это не команда».

Напомним, 27 августа стало известно об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

«Ювентус» после двух туров имеет в своём активе одно очко.