Кьеллини — Аллегри о «Ювентусе»: «Это не команда»
18:38
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с защитником Джорджо Кьеллини во время матча 2-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (0:1).
Как сообщает Calciomercato.com, тренер что-то сказал футболисту, но никто не смог распознать его слова, так как он прикрыл рот руками. В ответ на это Кьеллини сказал: «Это не команда».
Напомним, 27 августа стало известно об уходе нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.
«Ювентус» после двух туров имеет в своём активе одно очко.
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