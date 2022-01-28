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Сегодня, 17:21

Кайседо прошел медосмотр для перехода в «Интер»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо прошел медобследование для перехода в «Интер».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, осмотр был успешным и в ближайшее время футболист будет объявлен новым нападающим миланского клуба.

Также источник информирует, что полузащитник Стефано Сенси покинет «Интер» и присоединится к «Сампдории» на правах аренды.

33-летний Кайседо имеет действующий контракт с «Дженоа» до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Кайседо сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1487061662284849152?s=20&t=9dOnf0RH9_872wu3sxIPvQ

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

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ПСЖ
Ницца

П1

26%

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Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Дженнаро Гаттузо
Фелипе Кайседо
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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Влахович прошел медосмотр для завершения перехода в «Ювентус»

Мертенс получил два предложения от клубов из МЛС
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
Результаты / календарь
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
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Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
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Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
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