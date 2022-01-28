Кайседо прошел медосмотр для перехода в «Интер»

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо прошел медобследование для перехода в «Интер».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, осмотр был успешным и в ближайшее время футболист будет объявлен новым нападающим миланского клуба.

Также источник информирует, что полузащитник Стефано Сенси покинет «Интер» и присоединится к «Сампдории» на правах аренды.

33-летний Кайседо имеет действующий контракт с «Дженоа» до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Кайседо сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.