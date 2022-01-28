Мертенс получил два предложения от клубов из МЛС

Нападающий «Наполи» получил два предложения от клубов из Америки

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в МЛС. Два клуба из Америки предложили выгодные контракты 34-летнему бельгийцу, сообщает инсайдер Николо Скира.

Сейчас Мертенс зарабатывает в Италии 4,5 миллиона евро в год (еще до 1 миллиона в виде бонусов). Он ведет переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом, но клуб из Неаполя предлагает ему только 2,5 миллиона по новому договору.

Ранее стало известно, что форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье согласовал условия личного контракта с клубом МЛС «Торонто».