Влахович прошел медосмотр для завершения перехода в «Ювентус»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович успешно прошел медосбледование перед переходом в «Ювентус».

В сезоне-2021/22 Влахович провел 24 матча за «Фиорентину», на его счету 20 голов и 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что форвард подпишет контракт с «Ювентусом» до конца сезона-2025/26, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро, а футболист будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.