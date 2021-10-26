Кассано заступился за Спаллетти после матча «Наполи» с «Ромой»

Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано высказался по поводу поведения некоторых фанатов римлян во время матча с «Наполи» (0:0), который возглавляет Лучано Спаллетти.

«Свист в адрес Спаллетти — позор. Он делал невероятные вещи в «Роме», он любил этот клуб. За это свистят? Он что, заставил Тотти завершить карьеру? Я схожу с ума, когда слышу такое. Хотите сказать, что Тотти завершил карьеру, потому что не играл при Спаллетти? Я играл в «Роме» и знаю, о чем говорю. Болельщики должны думать о нем хорошо. Спаллетти не заслужил освистывания, только похвалу», — цитирует Кассано Football Italia.

Спаллетти возглавлял «Рому» с 2005 по 2009 год и с 2016 по 2017 год. В «Наполи» он работает с 2021 года. Неаполитанский клуб с 25 очками занимает 1-е место в серии А.