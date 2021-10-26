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«Интер» интересуется защитником сборной Польши Берешиньским

«Интер» планирует приобрести защитника сборной Польши Берешиньского
15:27
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«Интер» интересуется защитником «Сампдории» и сборной Польши Бартошем Берешиньским, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Летом «Интер» планировал подписать на эту позицию защитника «Кальяри» Наитана Нандеса, однако поляк является недорогой альтернативой игрока. Контракт 29-летнего Берешиньского с «Сампдорией» истекает в июне 2023 года.

У «Интера» на данный момент два правых защитника — Маттео Дармиан и Дензел Думфрис.

После 9 туров «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 18 голов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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