«Интер» интересуется защитником сборной Польши Берешиньским

«Интер» интересуется защитником «Сампдории» и сборной Польши Бартошем Берешиньским, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Летом «Интер» планировал подписать на эту позицию защитника «Кальяри» Наитана Нандеса, однако поляк является недорогой альтернативой игрока. Контракт 29-летнего Берешиньского с «Сампдорией» истекает в июне 2023 года.

У «Интера» на данный момент два правых защитника — Маттео Дармиан и Дензел Думфрис.

После 9 туров «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 18 голов.