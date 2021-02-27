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Кассано: «До 2010 года в Италию приезжали лучшие, сейчас — посредственности или старые игроки»

27 февраля 2021, 23:56
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал итальянские клубы за неумение работать с молодежью.

«Качество итальянского футбола невысокое, — цитирует Corriere dello Sport Кассано. — До 2010 года в Италию приезжали лучшие игроки. Сейчас к нам приезжают только посредственные или очень старые футболисты. «Ювентус» и «Интер» — единственные клубы, которые могут подписать несколько молодых игроков.

У Роберто Баджо была правильная идея: мы должны инвестировать в молодежь. Германия и Англия заимствовали идею и делают это сейчас".

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