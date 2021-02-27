Кассано: «До 2010 года в Италию приезжали лучшие, сейчас — посредственности или старые игроки»
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал итальянские клубы за неумение работать с молодежью.
«Качество итальянского футбола невысокое, — цитирует Corriere dello Sport Кассано. — До 2010 года в Италию приезжали лучшие игроки. Сейчас к нам приезжают только посредственные или очень старые футболисты. «Ювентус» и «Интер» — единственные клубы, которые могут подписать несколько молодых игроков.
У Роберто Баджо была правильная идея: мы должны инвестировать в молодежь. Германия и Англия заимствовали идею и делают это сейчас".
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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