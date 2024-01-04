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Сегодня, 18:00

Мостовой поделился мнением об Алексее Миранчуке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Когда Миранчуку дают играть, он неплохо смотрится. Не знаю, что у них там с Гасперини происходит, но мы эту тенденцию видим на протяжении последних четырех лет. Когда Миранчук уходил в «Торино», он был основным игроком в команде и лучшим по результативности. Это говорит о том, что уровень серии А он выдерживает. Попади Миранчук не в «Аталанту», может, заиграл бы на уровне Головина», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

3 января российский хавбек в матче с «Сассуоло» провел на поле 87 минут, забил гол, сделал голевую передачу, начал еще одну результативную комбинацию, а также нанес эффектный удар в перекладину.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-popadi-miranchuk-ne-v-atalantu-mozhet-zaigral-by-na-urovne-golovina/
Александр Мостовой
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
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 Рома 18 8 4 6 30-20 28
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 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
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 Торино 18 6 6 6 15-18 24
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