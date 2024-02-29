Каррера считает, что Погба продолжит карьеру после дисквалификации на 4 года

Бывший тренер «Ювентуса» и экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на дисквалификацию полузащитника туринцев Поля Погба.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Погба может продолжить карьеру по окончании дисквалификации. Но это уже будет точно не в команде высокого уровня», — сказал Каррера «СЭ».

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. С того момента он провел за туринцев 12 матчей, отличившись одной голевой передачей.

Полузащитник был отстранен с сентября 2023 года не тренируется с «Ювентусом». Также сообщалось, что клуб расторгнет контракт с Погба, как только он будет официально дисквалифицирован.