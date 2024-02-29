Дешам отреагировал на 4-летнюю дисквалификацию Погба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Я ни на секунду не могу представить, что у Поля было намерение или желание принимать допинг. Я, конечно же, не могу оставаться равнодушным к его горю, учитывая его достижения в сборной и наши взаимоотношения», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. С того момента 30-летний француз провел за туринцев 12 матчей, отличившись 1 голевой передачей.