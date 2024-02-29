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Допинг

29 февраля, 21:51

Дешам отреагировал на 4-летнюю дисквалификацию Погба

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Я ни на секунду не могу представить, что у Поля было намерение или желание принимать допинг. Я, конечно же, не могу оставаться равнодушным к его горю, учитывая его достижения в сборной и наши взаимоотношения», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. С того момента 30-летний француз провел за туринцев 12 матчей, отличившись 1 голевой передачей.

Дидье Дешам
Поль Погба
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
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Каррера считает, что Погба продолжит карьеру после дисквалификации на 4 года

Погба уехал из Турина и расторг договор аренды особняка
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 27 23 3 1 69-13 72
2
 Ювентус 27 17 6 4 42-21 57
3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
11
 Монца 27 9 9 9 28-34 36
12
 Дженоа 27 8 9 10 29-33 33
13
 Лечче 27 5 10 12 25-44 25
14
 Эмполи 27 6 7 14 22-41 25
15
 Удинезе 27 3 15 9 26-41 24
16
 Фрозиноне 27 6 6 15 35-56 24
17
 Верона 27 5 8 14 24-36 23
18
 Кальяри 27 5 8 14 25-47 23
19
 Сассуоло 27 5 5 17 32-55 20
20
 Салернитана 27 2 8 17 21-54 14
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 - : -
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Болонья – Интер
 - : -
9.03 22:45
Дженоа – Монца
 - : -
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