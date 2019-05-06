Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти - о матче с "Кальяри" (2:1) в 35-м туре чемпионата Италии.

- Я удовлетворен тем, что мы математически обеспечили себе второе место, но мы не останавливаемся на этом. Мы хотим выиграть три оставшихся матча, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - В целом этот сезон можно оценить положительно, но чтобы дать более детальную оценку, я хотел бы дождаться его окончания. В оставшихся матчах разыгрываются девять очков. Сегодня мы хорошо отреагировали. Отличительная черта нашей команды в том, что она, когда есть мотивация, показывает великолепный характер и дарит захватывающие моменты. Пенальти в конце матча? Это было непростое решение. Это означает, что судьи увидели игру рукой в штрафной площадке. В матче с "Юве" нам пришлось принять очень сомнительное решение арбитра. Главное понимать, что арбитр не хочет помочь ни одной из команд.

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