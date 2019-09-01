Карло Анчелотти: «Был бы разочарован, даже если бы игра закончилась со счетом 3:3»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти разочарован игрой своей команды в матче 2-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (3:4). Специалист недоволен работоспособностью и желанием.

— Это не было положительным тестом, так как мы плохо играли в течение часа, — цитирует Sky Sport Italia Анчелотти. — Казалось, что все закончилось, но мы вернули игру в нужное русло. Матч мог закончиться со счетом 3:3 или 4:3, но это не изменило бы того факта, что наша производительность была недостаточной.

Защита — это не отдельная проблема. Мы пропустили семь мячей в двух турах, потому что вся команда не жертвует достаточно собой. У «Юве» же сильный характер, туринцы всегда выходят из критических моментов в сезоне. Мы можем бороться с ними за первое место, но упустили возможность сегодня, так как целый час просто не играли. Это действительно разочаровывает.

Я был бы разочарован, даже если бы сыграли со счетом 3:3, потому что производительность осталась прежней. Кулибали не поедет в сборную, поэтому у него есть возможность потренироваться и сосредоточиться на поиске формы в течение следующих нескольких недель.