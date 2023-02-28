Капитан «Фиорентины» Бираги забил «Вероне» ударом со штрафного с центра поля — это самый дальний гол в серии А с 2013 года

«Фиорентина» разгромила «Верону» на выезде в матче 24-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Последний гол на счету защитника Кристиано Бираги. Капитан «Фиорентины» забил прямым ударом со штрафного с центра поля. Расстояние до ворот составила 57,91 метра.

Таким образом, гол стал самым дальним в серии А с 2013 года. Тогда защитник «Фиорентины» Факундо Ронкалья забил в ворота «Наполи» с расстояния 61,48 метра.

«Фиорентина» прервала свою серию из 6 матчей без побед в серии А и поднялась на 12-е место в турнирной таблице с 28 очками.