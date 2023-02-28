Станкович рассказал, чего не хватило «Сампдории» в матче с «Лацио»

Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович оценил игру команды в матче 24-го тура серии А с «Лацио» (0:1).

«Мы хорошо сыграли в матче против сильного оппонента. Но для побед надо забивать, а нам снова не хватало остроты в атаке. Я продолжаю работу для того, чтобы найти формулу спасения. Верю, что это все-таки возможно», — цитирует тренера ITASportPress.

После этого матча «Лацио» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сампдория» с 11 очками — на 19-й строчке.