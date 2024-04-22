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Сегодня, 16:52

Каннаваро стал новым главным тренером «Удинезе»

Алина Савинова
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Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера «Удинезе», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что контракт с 50-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Благодаря опыту Каннаваро игры на поле, технике и бесспорному лидерству клуб нашел в нем подходящую фигуру, которая поможет команде сохранить место в чемпионате», — говорится в заявлении «Удинезе».

Будучи футболистом, Каннаваро выступал за «Наполи», «Парму», «Интер», «Ювентус», «Реал» и «Аль-Ахли». После завершения карьеры игрока он перешел к тренерской деятельности. Последним местом работы итальянца был «Беневенто», который он покинул в 2023 году.

Источник: https://www.udinese.it/news/squadra/fabio-cannavaro-nuovo-allenatore-delludinese
Фабио Каннаваро
Футбол
ФК Удинезе
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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Кальяри – Ювентус
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Эмполи – Наполи
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Сассуоло – Лечче
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