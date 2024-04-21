«Аталанта» победила «Монцу», Миранчук не вышел на поле
«Аталанта» на выезде обыграла «Монцу» в матче 33-го тура итальянской серии А — 2:1.
Счет на 44-й минуте открыл полузащитник гостей Шарль де Кетеларе. На 72-й минуте преимущество «Аталанты» удвоил Эль Билаль Туре. Единственный мяч хозяев на 89-й минуте забил Даниэль Мальдини.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.
«Аталанта» (54 очка) поднялась на шестое место в серии А. «Монца» (43) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|8
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|
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|32
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15
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|7
|10
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|31-44
|31
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|33
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|19:30
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Дженоа – Лацио
|0 : 1
|19.04
|21:45
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Кальяри – Ювентус
|2 : 2
|20.04
|19:00
|
Эмполи – Наполи
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Верона – Удинезе
|1 : 0
|21.04
|13:30
|
Сассуоло – Лечче
|0 : 3
|21.04
|16:00
|
Торино – Фрозиноне
|0 : 0
|21.04
|19:00
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Салернитана – Фиорентина
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|21.04
|21:45
|
Монца – Аталанта
|1 : 2
|22.04
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Рома – Болонья
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|22.04
|21:45
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