«Аталанта» победила «Монцу», Миранчук не вышел на поле

«Аталанта» на выезде обыграла «Монцу» в матче 33-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 44-й минуте открыл полузащитник гостей Шарль де Кетеларе. На 72-й минуте преимущество «Аталанты» удвоил Эль Билаль Туре. Единственный мяч хозяев на 89-й минуте забил Даниэль Мальдини.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

«Аталанта» (54 очка) поднялась на шестое место в серии А. «Монца» (43) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.