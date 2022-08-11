Кандрева перейдет из «Сампдории» в «Салернитану» за 1 миллион евро

«Салернитана» договорилась о покупке полузащитника «Сампдории» Антонио Кандревы, сообщает журналист Николо Скира.

Сумма трансфера составит 1 миллион евро. «Салернитана» подпишет контракт с 35-летним итальянцем на один год с опцией продления еще на год в случае, если команда сохранит место в серии А.

В прошлом сезоне Кандрева забил 7 голов и сделал 13 результативных передач в 39 матчах за «Сампдорию». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.