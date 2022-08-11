Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:25

Кандрева перейдет из «Сампдории» в «Салернитану» за 1 миллион евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Салернитана» договорилась о покупке полузащитника «Сампдории» Антонио Кандревы, сообщает журналист Николо Скира.

Сумма трансфера составит 1 миллион евро. «Салернитана» подпишет контракт с 35-летним итальянцем на один год с опцией продления еще на год в случае, если команда сохранит место в серии А.

В прошлом сезоне Кандрева забил 7 голов и сделал 13 результативных передач в 39 матчах за «Сампдорию». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

Антонио Кандрева
Футбол
ФК Салернитана
ФК Сампдория
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Дзюба выбрал престиж и финансы, «Ювентус» ждет Депая, Рабьо торгуется с «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 10 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фиорентина» планирует сегодня объявить о продлении контракта с Миленковичем

Алексей Миранчук приехал на медосмотр для завершения перехода в «Торино»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости