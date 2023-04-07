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Сегодня, 21:16

Камоции считает, что «Торино» придется выбирать между Миранчуком и Влашичем

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что руководству «Торино» придется выбирать между российским полузащитником Алексеем Миранчуком и его хорватским одноклубником Николой Влашичем.

«Миранчук и Влашич — классные футболисты. Но они несколько дублируют функции друг друга на поле. Думаю, «Торино» не сможет выкупить обоих, слишком дорого. Клубу придется выбирать между Алексеем и Николой», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты», Влашич — на правах аренды из «Вест Хэма».

В текущем сезоне «Торино» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 38 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotsii-torino-pridetsya-vy-birat-mezhdu-miranchukom-i-vlashichem-oboih-ne-vy-kupit/
Алексей Миранчук
Никола Влашич
Футбол
ФК Торино
Франко Камоцци
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
4
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
5
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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7.04 18:00
Салернитана – Интер
 1 : 1
7.04 20:00
Лечче – Наполи
 1 : 2
7.04 22:00
Милан – Эмполи
 - : -
8.04 13:30
Удинезе – Монца
 - : -
8.04 15:30
Фиорентина – Специя
 - : -
8.04 17:30
Аталанта – Болонья
 - : -
8.04 17:30
Сампдория – Кремонезе
 - : -
8.04 19:30
Торино – Рома
 - : -
8.04 19:30
Верона – Сассуоло
 - : -
8.04 21:45
Лацио – Ювентус
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Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 26 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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