Кассано: «Моуринью наплевать на футбол, он не любит работать»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

«Он может вернуться в «Реал», если Анчелотти уйдет, но если они хотят назначить тренера, то им не стоит выбирать Моуринью для нового проекта. Жозе наплевать на футбол. Он не любит работать, не умеет общаться и разговаривать, давайте не будем обманываться его историей», — приводит слова Кассано Marca.

С лета 2021 года Моуринью возглавляет «Рому». До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».