Кассано: «Моуринью наплевать на футбол, он не любит работать»
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
«Он может вернуться в «Реал», если Анчелотти уйдет, но если они хотят назначить тренера, то им не стоит выбирать Моуринью для нового проекта. Жозе наплевать на футбол. Он не любит работать, не умеет общаться и разговаривать, давайте не будем обманываться его историей», — приводит слова Кассано Marca.
С лета 2021 года Моуринью возглавляет «Рому». До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|28
|23
|2
|3
|64-20
|71
|
2
|Лацио
|28
|16
|7
|5
|44-19
|55
|
3
|Интер
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|
4
|Милан
|28
|15
|6
|7
|48-36
|51
|
5
|Рома
|28
|15
|5
|8
|38-26
|50
|
6
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|
7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|
8
|Болонья
|28
|11
|7
|10
|36-36
|40
|
9
|Фиорентина
|28
|11
|7
|10
|33-31
|40
|
10
|Торино
|28
|10
|8
|10
|30-34
|38
|
11
|Удинезе
|28
|9
|11
|8
|37-34
|38
|
12
|Сассуоло
|28
|10
|7
|11
|36-41
|37
|
13
|Монца
|28
|9
|7
|12
|32-39
|34
|
14
|Эмполи
|28
|7
|10
|11
|25-36
|31
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|28
|6
|9
|13
|24-33
|27
|
17
|Специя
|28
|5
|10
|13
|24-44
|25
|
18
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|
19
|Сампдория
|28
|3
|6
|19
|16-47
|15
|
20
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|18:00
|
Салернитана – Интер
|1 : 1
|7.04
|20:00
|
Лечче – Наполи
|- : -
|7.04
|22:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|8.04
|13:30
|
Удинезе – Монца
|- : -
|8.04
|15:30
|
Фиорентина – Специя
|- : -
|8.04
|17:30
|
Аталанта – Болонья
|- : -
|8.04
|17:30
|
Сампдория – Кремонезе
|- : -
|8.04
|19:30
|
Торино – Рома
|- : -
|8.04
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|8.04
|21:45
|
Лацио – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|26
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|19
|1
|0
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