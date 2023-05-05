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Сегодня, 12:13

Камоцци заявил, что вклад Кварацхелии в чемпионство «Наполи» фундаментален

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на чемпионство «Наполи» в серии А и оценил вклад 22-летнего хавбека Хвичи Кварацхелии в завоевание скудетто.

«Это скудетто «Наполи» — заслуженное. Они доминировали в чемпионате, поэтому только похвала неаполитанцам. Кварацхелия сыграл важную роль в течение трех четвертей чемпионата, затем претерпел спад из-за травмы. Но вклад Хвичи в победу был фундаментальным. Спаллетти показал, что он отличный тренер, умный и хитрый. Его я тоже поздравляю с этим чемпионством», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 12 результативных передач в 29 матчах серии А.

Неаполитанский клуб стал чемпионом в третий раз в истории и впервые с 1990 года. Для Спаллетти победа в чемпионате Италии стала дебютной в статусе тренера.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-vklad-kvarackhelii-v-chempionstvo-napoli-fundamentalen-248595/
Хвича Кварацхелия
Футбол
Франко Камоцци
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Крижанац считает, что Спаллетти заслуживал взять скудетто с «Наполи»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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6.05 16:00
Милан – Лацио
 - : -
6.05 19:00
Рома – Интер
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6.05 21:45
Кремонезе – Специя
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7.05 13:30
Аталанта – Ювентус
 - : -
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Торино – Монца
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Наполи – Фиорентина
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Лечче – Верона
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 19 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 31 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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