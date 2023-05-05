Камоцци заявил, что вклад Кварацхелии в чемпионство «Наполи» фундаментален

Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на чемпионство «Наполи» в серии А и оценил вклад 22-летнего хавбека Хвичи Кварацхелии в завоевание скудетто.

«Это скудетто «Наполи» — заслуженное. Они доминировали в чемпионате, поэтому только похвала неаполитанцам. Кварацхелия сыграл важную роль в течение трех четвертей чемпионата, затем претерпел спад из-за травмы. Но вклад Хвичи в победу был фундаментальным. Спаллетти показал, что он отличный тренер, умный и хитрый. Его я тоже поздравляю с этим чемпионством», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 12 результативных передач в 29 матчах серии А.

Неаполитанский клуб стал чемпионом в третий раз в истории и впервые с 1990 года. Для Спаллетти победа в чемпионате Италии стала дебютной в статусе тренера.