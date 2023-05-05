Семин заявил, что Кварацхелия внес большой вклад в чемпионство «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на чемпионство «Наполи» в серии А и оценил вклад 22-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии в завоевание скудетто.

«Скудетто «Наполи» — первая большая победа Кварацхелии, он внес большой вклад в это чемпионство. Этот молодой игрок принес много результативных действий своей игрой. Хвича — очень командный футболист, он много отдал передач Осимхену, и эта связка работала весь чемпионат. Кварацхелия — пример для молодого поколения России и Грузии, как надо достигать больших успехов. Это же не только его талант, но и большой труд, он фанат своей работы. Это правильный переход к нужному тренеру, который в него верил, переход в правильную команду. Он оставил свое имя и еще многое сделает для Неаполя. А для неаполитанцев Кварацхелия — идол, поздравляю его. Видите, какие игроки могут попадать в европейский футбол из нашей лиги. Хвичу нельзя сравнивать с Марадоной. Он сейчас не просто известный человек в Италии, а очень важная фигура для неаполитанцев, они с его приходом связывают чемпионство. Марадона не играл так результативно, как Хвича. Спалетти, работая в «Зените», проделал хорошую работу. А в «Наполи» он на 70 процентов поменял команду. Ему это позволили сделать и взять нужных футболистов. Лучано блестяще провел сезон», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.