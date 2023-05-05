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Сегодня, 11:50

Семин заявил, что Кварацхелия внес большой вклад в чемпионство «Наполи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на чемпионство «Наполи» в серии А и оценил вклад 22-летнего полузащитника Хвичи Кварацхелии в завоевание скудетто.

«Скудетто «Наполи» — первая большая победа Кварацхелии, он внес большой вклад в это чемпионство. Этот молодой игрок принес много результативных действий своей игрой. Хвича — очень командный футболист, он много отдал передач Осимхену, и эта связка работала весь чемпионат. Кварацхелия — пример для молодого поколения России и Грузии, как надо достигать больших успехов. Это же не только его талант, но и большой труд, он фанат своей работы. Это правильный переход к нужному тренеру, который в него верил, переход в правильную команду. Он оставил свое имя и еще многое сделает для Неаполя. А для неаполитанцев Кварацхелия — идол, поздравляю его. Видите, какие игроки могут попадать в европейский футбол из нашей лиги. Хвичу нельзя сравнивать с Марадоной. Он сейчас не просто известный человек в Италии, а очень важная фигура для неаполитанцев, они с его приходом связывают чемпионство. Марадона не играл так результативно, как Хвича. Спалетти, работая в «Зените», проделал хорошую работу. А в «Наполи» он на 70 процентов поменял команду. Ему это позволили сделать и взять нужных футболистов. Лучано блестяще провел сезон», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.

Источник: https://metaratings.ru/news/syomin-kvarackheliya-idol-v-neapole-maradona-ne-igral-tak-rezultativno-kak-khvicha-248588/
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Юрий Семин
серия А
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Колыванов: «Кварацхелия никогда не станет для болельщиков «Наполи» столь великим, как Марадона»

Камоцци заявил, что вклад Кварацхелии в чемпионство «Наполи» фундаментален
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
6.05 16:00
Милан – Лацио
 - : -
6.05 19:00
Рома – Интер
 - : -
6.05 21:45
Кремонезе – Специя
 - : -
7.05 13:30
Аталанта – Ювентус
 - : -
7.05 16:00
Торино – Монца
 - : -
7.05 19:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
7.05 21:45
Лечче – Верона
 - : -
8.05 19:30
Эмполи – Салернитана
 - : -
8.05 19:30
Удинезе – Сампдория
 - : -
8.05 21:45
Сассуоло – Болонья
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 22
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 19 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 31 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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