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Камоцци о Кварацхелии: «Не вижу в нем нового Месси или Роналду»

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Советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича очень хороший игрок. Не думаю, что после номинации на «Золотой мяч» у него наступит звездная болезнь, или он станет каким-то упрямым игроком. Не вижу в нем нового Месси или Роналду, но Хвича очень интересный футболист», — цитирует Камоцци ODDS.ru.

Франко Камоцци также поделился ожиданиями от матча «Наполи» с «Интером».

«В данном поединке «Интер» считается небольшим фаворитом даже на чужом поле. Тем не менее, учитывая, что обе команды не всегда выступают стабильно в обороне, ожидается достаточно результативная игра. Это тяжелый матч для обеих команд. Обе могут победить», — добавил Камоцци.

Матч 14-го тура Серии А «Наполи» — «Интер» пройдет 3 декабря на стадионе «Сан-Паоло» в 22:45 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Хвича Кварацхелия
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
2
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Болонья 13 5 6 2 15-10 21
7
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
8
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
9
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
10
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
11
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 13 3 6 4 15-18 15
14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
19
 Верона 13 2 3 8 9-18 9
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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1.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 1 : 1
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 1 : 0
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 3 : 1
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 - : -
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 - : -
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Оливье Жиру

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Маркус Тюрам

Интер

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