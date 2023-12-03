Пиоли: «Милану» нужна стабильность, впереди долгий путь"

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Фрозиноне» в матче 14-го тура серии А.

«Нашей целью было вернуться на победный путь, и мы провели два домашних матча подряд — с «Фиорентиной» и «Фрозиноне». Мы сделали небольшой шаг вперед, но впереди еще долгий путь, и нам нужно выступать стабильнее, если хотим бороться за верхние места», — сказал Пиоли после игры.

«Милан» набрал 29 очков и сохраняет третье место в турнирной таблице серии А. «Фрозиноне» (18) идет 11-й строчке.