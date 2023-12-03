«Лечче» на 90+9-й минуте спасся от поражения в матче с «Болоньей»
«Лечче» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 14-го тура серии А — 1:1.
Счет на 68-й минуте открыл Хараламбос Ликояннис. Хозяева сумели отыграться на 90+9-й минуте — пенальти реализовал Роберто Пикколи.
«Болонья» (22 очка) поднялась на пятое место в серии А.
«Лечче» (16), занимающий 13-ю строчку в турнирной таблице, не побеждает уже в 10 матчах кряду — команда Роберто Д'Аверсы потерпела 4 поражения и пять раз сыграла вничью в серии А. Кроме того, «Лечче» уступил «Парме» (2:4) в Кубке Италии.
Источник: Таблица серии А
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|
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|Интер
|13
|10
|2
|1
|30-7
|32
|
3
|Милан
|14
|9
|2
|3
|24-15
|29
|
4
|Наполи
|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
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|14
|5
|7
|2
|16-11
|22
|
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|
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|
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|
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|13
|6
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|20
|
10
|Монца
|14
|4
|6
|4
|15-14
|18
|
11
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|14
|5
|3
|6
|20-24
|18
|
12
|Торино
|13
|4
|4
|5
|10-16
|16
|
13
|Лечче
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|
14
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|20-24
|15
|
15
|Дженоа
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
16
|Удинезе
|13
|1
|8
|4
|9-18
|11
|
17
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
18
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
|13-26
|10
|
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|1.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|1 : 2
|2.12
|17:00
|
Дженоа – Эмполи
|1 : 1
|2.12
|20:00
|
Лацио – Кальяри
|1 : 0
|2.12
|22:45
|
Милан – Фрозиноне
|3 : 1
|3.12
|14:30
|
Лечче – Болонья
|1 : 1
|3.12
|17:00
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|3.12
|17:00
|
Удинезе – Верона
|- : -
|3.12
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|3.12
|22:45
|
Наполи – Интер
|- : -
|4.12
|22:45
|
Торино – Аталанта
|- : -
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
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Оливье Жиру
Милан
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
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|5
|
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Мартен де Рон
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|4
|И
|К
|Ж
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Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|14
|1
|2
|
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Исак Хиен
Верона
|7
|1
|1
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