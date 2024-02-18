Форвард «Наполи» Осимхен решил, где хочет играть
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру по окончании сезона серии А.
По данным журналиста Руди Галетти, 25-летний нигериец предпочитает играть в Премьер-лиге Англии. Игроком активно интересуется «Челси», для них он номер один для приобретения летом 2024 года
В сезоне 2023/24 25-летний Осимхен провел 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|24
|20
|3
|1
|59-12
|63
|
2
|Ювентус
|25
|16
|6
|3
|38-17
|54
|
3
|Милан
|25
|16
|4
|5
|49-31
|52
|
4
|Болонья
|25
|12
|9
|4
|37-23
|45
|
5
|Аталанта
|24
|14
|3
|7
|47-23
|45
|
6
|Рома
|25
|12
|5
|8
|45-30
|41
|
7
|Фиорентина
|25
|11
|5
|9
|37-29
|38
|
8
|Лацио
|24
|11
|4
|9
|29-26
|37
|
9
|Торино
|24
|9
|9
|6
|23-20
|36
|
10
|Наполи
|24
|10
|6
|8
|33-28
|36
|
11
|Монца
|25
|8
|9
|8
|25-30
|33
|
12
|Дженоа
|25
|7
|9
|9
|26-31
|30
|
13
|Лечче
|25
|5
|9
|11
|24-39
|24
|
14
|Удинезе
|25
|3
|14
|8
|25-38
|23
|
15
|Фрозиноне
|25
|6
|5
|14
|32-52
|23
|
16
|Эмполи
|25
|5
|7
|13
|19-38
|22
|
17
|Сассуоло
|24
|5
|5
|14
|29-45
|20
|
18
|Верона
|25
|4
|8
|13
|23-34
|20
|
19
|Кальяри
|25
|4
|7
|14
|23-46
|19
|
20
|Салернитана
|25
|2
|7
|16
|20-51
|13
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.01
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 1
|20.01
|22:45
|
Удинезе – Милан
|2 : 3
|21.01
|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|3 : 1
|21.01
|17:00
|
Эмполи – Монца
|3 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Дженоа
|1 : 2
|21.01
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|0 : 3
|14.02
|21:00
|
Болонья – Фиорентина
|2 : 0
|22.02
|22:45
|
Торино – Лацио
|- : -
|28.02
|20:00
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|23
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|20
|1
|4
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