Форвард «Наполи» Осимхен решил, где хочет играть

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру по окончании сезона серии А.

По данным журналиста Руди Галетти, 25-летний нигериец предпочитает играть в Премьер-лиге Англии. Игроком активно интересуется «Челси», для них он номер один для приобретения летом 2024 года

В сезоне 2023/24 25-летний Осимхен провел 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 110 миллионов евро.