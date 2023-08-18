Камоцци: «Кокорин способен остаться в серии А»
Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался о перспективах российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Маловероятно, что Кокорин останется в «Фиорентине» на предстоящий сезон. Но в случае, если он уйдет, то Александр способен остаться в Серии А. Я ничего не слышал про то, что главный тренер впечатлен его игрой», — цитирует Камоцци Metaratings.
Ранее стало известно, что 32-летний форвард попал в заявку флорентийцев на матч 1-го тура серии А против «Дженоа». В предыдущих сезонах россиянин провел 11 матчей за «фиалок», не отличившись результативными действиями.
Источник: Metaratings
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|Эмполи
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|0-0
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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|0-0
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18
|Фрозиноне
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|0-0
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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