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Тренер «Ариса» Шпилевский: «Все идет к тому, что Кокорин останется в «Фиорентине»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, который в прошедшем сезоне на правах аренды выступал за кипрский клуб.

«Окончательно я об этом еще не слышал. Но все к этому идет. Если так будет, то я очень рад за Сашу. Мы тоже дали ему сильный импульс.Конечно, я расстроен, что он может не вернуться к нам. Но я рад в первую очередь за Сашу», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 32-летний форвард попал в заявку флорентийцев на матч 1-го тура серии А против «Дженоа». В предыдущих сезонах россиянин провел 11 матчей за «фиалок», не отличившись результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
Алексей Шпилевский
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