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Массажист Кокорина: «Саша говорит, что отношение в Италии стало другое, болельщики поддерживают»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина заявил «СЭ», что в Италии изменилось отношение к российскому футболисту.

Форвард попал в заявку «фиалок» на матч 1-го тура чемпионата Италии-2023/24 против «Дженоа».

«Виделись несколько дней назад. Саша сказал, что чувствует себя хорошо, в товарищеских играх забил по голу. Говорит, что все нормально, стало другое отношение к нему, болельщики поддерживают. Больше доверия? Конечно, если он попал в заявку», — сказал Колесников «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года, за все время он принял участие в 11 официальных матчах команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями.

В сезоне-2022/23 форвард играл за «Арис» на правах аренды. В составе этого клуба россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах. Вместе с «Арисом» Кокорин стал чемпионом Кипра.

Матч 1-го тура чемпионата Италии-2023/24 «Дженоа» — «Фиорентина» состоится в субботу, 19 августа и начнется в 21.45 по московскому времени.

Александр Кокорин
Футбол
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