Камоцци рассказал, почему Миранчуку будет сложно выиграть награду лучшего игрока месяца
Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци оценил шансы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука выиграть награду лучшего игрока февраля.
«У Алексея Миранчука отличные показатели в «Торино», поэтому будет хорошим результатом, если россиянин получит награду игрока месяца в Серии А. Но все равно Ди Мария и Кварацхелия сейчас на более высоком уровне. Выиграть эту награду у них будет сложно», — цитирует Камоцци Sport24.
Ранее российский полузащитник попал в число номинантов на награду лучшему игроку февраля в Серии А. Кроме него на нее претендуют: Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия (оба «Наполи»), Анхель Ди Мария («Ювентус») и Федерико Баскиротто («Лечче»).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|25
|21
|2
|2
|58-16
|65
|
2
|Интер
|25
|16
|2
|7
|46-28
|50
|
3
|Лацио
|25
|14
|6
|5
|41-19
|48
|
4
|Рома
|25
|14
|5
|6
|32-21
|47
|
5
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|
6
|Аталанта
|25
|12
|6
|7
|42-28
|42
|
7
|Ювентус
|25
|15
|5
|5
|40-20
|35
|
8
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
9
|Удинезе
|25
|7
|11
|7
|33-30
|32
|
10
|Монца
|25
|9
|5
|11
|30-35
|32
|
11
|Торино
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|
12
|Фиорентина
|25
|8
|7
|10
|29-31
|31
|
13
|Эмполи
|25
|6
|10
|9
|23-33
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|25
|4
|9
|12
|21-41
|21
|
18
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|
19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|
20
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19-43
|12
|3.03
|22:45
|
Наполи – Лацио
|0 : 1
|4.03
|17:00
|
Монца – Эмполи
|2 : 1
|4.03
|20:00
|
Аталанта – Удинезе
|0 : 0
|4.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Специя – Верона
|0 : 0
|5.03
|17:00
|
Сампдория – Салернитана
|0 : 0
|5.03
|20:00
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|5.03
|22:45
|
Рома – Ювентус
|1 : 0
|6.03
|20:30
|
Сассуоло – Кремонезе
|- : -
|6.03
|22:45
|
Торино – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|14
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|23
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|16
|1
|0