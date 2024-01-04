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Сегодня, 19:50

Камоцци: «Гасперини нужно по-новому взглянуть на Миранчука — пришло его время играть дольше»

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей Миранчук — хороший игрок и заслуживает того, чтобы играть больше матчей в «Аталанте». Он доказал это в матче против «Сассуоло». Гасперини нужно по-новому взглянуть на Алексея: пришло его время играть дольше. А Миранчуку нужно продолжать играть в чемпионате Италии! «Аталанта» в атаке играет смелее, чем «Рома». И в последнее время команда Гасперини набрала неплохой ход. Нас ждет интересная игра от команд-соседей по турнирной таблице. Думаю, обе команды постараются отличиться», — приводит слова Камоцци ODDS.ru.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 9 матчей в серии А, в которых забил один гол.

Следующий матч «Аталанта» сыграет с «Ромой» 7 января в рамках 19-го тура серии А на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча начнется в 22.45 мск.

Источник: ODDS.ru
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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Мостовой поделился мнением об Алексее Миранчуке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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38 тур
5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 - : -
6.01 14:30
Интер – Верона
 - : -
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 - : -
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 - : -
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
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Удинезе – Лацио
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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

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Маркус Тюрам

Интер

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

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Оливье Жиру

Милан

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Антуан Макумбу

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