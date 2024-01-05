«Ювентус» разгромил «Салернитану» в Кубке Италии

«Ювентус» обыграл «Салернитану» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 6:1.

В составе «Ювентуса» забитыми мячами отметились Фабио Миретти (12-я минута), Андреа Камбьязо (35-я минута), Даниэле Ругани (54-я минута), Кенан Йилдиз (88-я минута) и Тимоти Веа (90+1-я минута). За «Салернитану» забил Чуквубуйкем Иквууэмеси на 1-й минуте матча. Дилан Бронн сделал автогол на 75-й минуте.

В 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» встретиться с «Фрозиноне», ранее обыгравшим «Наполи» (4:0).