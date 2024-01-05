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Сегодня, 01:01

«Ювентус» разгромил «Салернитану» в Кубке Италии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ювентус — Салернитана — 6:1.
Фото Global Look Press

«Ювентус» обыграл «Салернитану» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 6:1.

В составе «Ювентуса» забитыми мячами отметились Фабио Миретти (12-я минута), Андреа Камбьязо (35-я минута), Даниэле Ругани (54-я минута), Кенан Йилдиз (88-я минута) и Тимоти Веа (90+1-я минута). За «Салернитану» забил Чуквубуйкем Иквууэмеси на 1-й минуте матча. Дилан Бронн сделал автогол на 75-й минуте.

В 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» встретиться с «Фрозиноне», ранее обыгравшим «Наполи» (4:0).

Италия. Кубок. 1/8 финала
04 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
6:1
Салернитана

Футбол
ФК Салернитана
ФК Ювентус
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 - : -
6.01 14:30
Интер – Верона
 - : -
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 - : -
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 - : -
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 - : -
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 - : -
7.01 22:45
Рома – Аталанта
 - : -
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Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
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Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

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Ламек Банда

Лечче

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