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Дубль Деулофеу помог «Удинезе» разгромить «Кальяри»

00:36
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«Удинезе» в матче 18-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 4:0.

Дубль на счету Жерара Деулофеу, еще по голу забили Жан-Виктор Макенго и Науэль Молина. На 66-й минуте при счете 0:3 полузащитник хозяев Рэзван Марин получил вторую желтую карточку.

«Удинезе» прервал пятиматчевую серию без побед и с 20 очками расположился на 14-м месте в серии А, «Кальяри» с 10 очками — на предпоследней строчке.

Италия. Серия А. 18-й тур
18 дек, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:4
Удинезе
Голы
Макенго, 4 (0:1), Деулофеу, 45 (0:2), Молина, 50 (0:3), Деулофеу, 69 (0:4)
Кальяри
Краньо Годин Белланова Чеппителли (Дзаппа, 70 ) Далберт (Касерес, 46 ) Карбони (Ликояннис, 46 ) Марин Нандес (Бальде, 46 ) Грасси Жоау Педру Паволетти (Дейола, 70 )
Удинезе
Сильвестри Самир Удогие (Зегелар, 80) Молина (Соппи, 80) Найтинк Бекао Арслан (Яяло, 75) Макенго Уоллас Бету (Самарджич, 87) Деулофеу (Пуссетто, 75)
Предупреждения
Марин 39, Далберт 43, Белланова 71  -  Деулофеу 70, Бекао 84
Удаления
Марин 66 (вторая ж.к)
Судьи
Мареска

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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