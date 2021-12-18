Аллегри: «Состав «Ювентуса» превосходен, и мы будем с ним работать до конца сезона»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался доволен игрой команды в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:0).
«Мы вышли на игру с лучшим настроем, но в будущем нужно еще больше работать над этим. Состав «Ювентуса» превосходен, и мы будем с ним работать до конца сезона. Эти игроки могут стать увереннее, улучшить форму и больше стремиться достичь целей. Также мы еще можем прибавить в плане тактики, техники, результатов.
В «Болонье» много умелых футболистов, так что естественно, что ей удалось создать ряд моментов. Но мы хорошо с ними справились, хотя снижать планку нельзя — в январе много важных матчей, а потом нас ждет Лига чемпионов», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю