Аллегри: «Состав «Ювентуса» превосходен, и мы будем с ним работать до конца сезона»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался доволен игрой команды в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:0).

«Мы вышли на игру с лучшим настроем, но в будущем нужно еще больше работать над этим. Состав «Ювентуса» превосходен, и мы будем с ним работать до конца сезона. Эти игроки могут стать увереннее, улучшить форму и больше стремиться достичь целей. Также мы еще можем прибавить в плане тактики, техники, результатов.

В «Болонье» много умелых футболистов, так что естественно, что ей удалось создать ряд моментов. Но мы хорошо с ними справились, хотя снижать планку нельзя — в январе много важных матчей, а потом нас ждет Лига чемпионов», — приводит слова Аллегри Football Italia.