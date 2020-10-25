«Кальяри» победил «Кротоне», в матче забито 6 голов
«Кальяри» обыграл «Кротоне» в матче 5-го тура серии A — 4:2.
Чемпионат Италии
Серия А
5-й тур
«Кальяри» — «Кротоне» — 4:2 (3:2)
Голы: Мессиас, 21 (0:1). Ликояннис, 25 (1:1). Симеоне, 35 (2:1). Молина, 43 (2:2). Соттиль, 45 (3:2). Жоау Педру, 84 (4:2).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис (Клаван, 81), Дзаппа (Фараго, 88), Валюкевич, Жоау Педру, Рог, Нандес, Марин (Олива, 88), Симеоне (Паволетти, 81), Соттиль (Унас, 74).
«Кротоне»: Кордац, Магальян, Луперто, Педру Перейра (Крочата, 77), Големич, Реца (Рисполи, 61), Чигарини, Молина (Вулич, 61), Бенали, Сими (Ривьер, 89), Мессиас.
Предупреждения: Чигарини, 17. Марин, 31. Магальян, 52. Ликояннис, 66. Бенали, 90+1.
Удаление: Чигарини, 48.
Судья: Ди Мартино.
25 октября. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/