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«Кальяри» победил «Кротоне», в матче забито 6 голов

16:33

«Кальяри» обыграл «Кротоне» в матче 5-го тура серии A — 4:2.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

«Кальяри» — «Кротоне» — 4:2 (3:2)

Голы: Мессиас, 21 (0:1). Ликояннис, 25 (1:1). Симеоне, 35 (2:1). Молина, 43 (2:2). Соттиль, 45 (3:2). Жоау Педру, 84 (4:2).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис (Клаван, 81), Дзаппа (Фараго, 88), Валюкевич, Жоау Педру, Рог, Нандес, Марин (Олива, 88), Симеоне (Паволетти, 81), Соттиль (Унас, 74).

«Кротоне»: Кордац, Магальян, Луперто, Педру Перейра (Крочата, 77), Големич, Реца (Рисполи, 61), Чигарини, Молина (Вулич, 61), Бенали, Сими (Ривьер, 89), Мессиас.

Предупреждения: Чигарини, 17. Марин, 31. Магальян, 52. Ликояннис, 66. Бенали, 90+1.

Удаление: Чигарини, 48.

Судья: Ди Мартино.

25 октября. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

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