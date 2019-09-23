Защитник «Наполи» Калиду Кулибали призвал всех болельщиков понять одну мудрость.

— Надеюсь, когда-нибудь все, кто кричат «бууу», поймут: да, возможно, мы разные. Но мы все — братья, — написал Кулибали в своем Twitter.

Матч 4-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина» прерывался из-за расистских кричалок фанатов хозяев в адрес защитника «фиалок» Дальбера.