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Сегодня, 02:05

Калабрия и Тео Эрнандез с юмором ответили на слухи о напряженности в раздевалке «Милана»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тео Эрнандез и Давиде Калабрия.

Защитники «Милана» Давиде Калабрия и Тео Эрнандез ответили на слухи о напряженности в раздевалке команды. После победы над «Торино» (1:0) француз выложил в социальной сети фотографию, где он стоит со своими одноклубником друг перед другом, как бойцы ММА на битве взглядов.

Они спародировали битву за капитанскую повязку. Обычно Калабрия выводил команду на поле, но эту игру он начал на скамейке запасных, поэтому капитаном был Тео.

Перед матчем Калабрия сказал клубному телевидению, что не знает, откуда взялись истории о конфликтах в раздевалке и напряженности между игроками.

«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А.

10&nbsp;февраля. &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Оливье Жиру. Гол Жиру принес «Милану» победу над «Торино»

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