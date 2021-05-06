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Мхитарян может покинуть «Рому» из-за Моуринью

20:36
Генрих Мхитарян. Фото Twitter
Генрих Мхитарян. Фото Twitter
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть итальянский клуб после прихода Жозе Моуринью, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

Контракт 32-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до лета 2021 года. Хавбек не хочет продлевать свое соглашение.

Мхитарян уже выступал под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед» и из-за конфликта с тренером перешел в «Арсенал».

В этом сезоне футболист принял участие в 41 матче за «Рому», забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

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