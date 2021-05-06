Мхитарян может покинуть «Рому» из-за Моуринью

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть итальянский клуб после прихода Жозе Моуринью, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

Контракт 32-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до лета 2021 года. Хавбек не хочет продлевать свое соглашение.

With the arrival of Jos? #Mourinho Henrikh #Mkhitaryan (he doesn't extend the contract yet) could leave #ASRoma this summer as a free agent. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 6, 2021

Мхитарян уже выступал под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед» и из-за конфликта с тренером перешел в «Арсенал».

В этом сезоне футболист принял участие в 41 матче за «Рому», забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.