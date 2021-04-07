Итальянский сайт выпустил статью с критикой Кокорина, назвав его «Русским Балотелли»

Итальянский портал Calciomercato.com опубликовал статью о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

Статья вышла с заголовком «Что случилось с Кокориным? «Русский Балотелли» — проигранная ставка с трехлетним контрактом». 30-летнего россиянина называют футболистом, «способного совершать фантастические вещи на поле и необъяснимые глупости за его пределами».

«Что-то вроде Балотелли или похуже, в русском соусе, возможно, не самый логичный выбор в трудную минуту. Конечно, может помочь, но с очень высоким риском», — говорится в статье.

Статья о Кокорине в Calciomercato.com.

Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года. В составе «фиалок» форвард провел три матча, не отличившись результативными действиями. Он также получил одну желтую карточку.