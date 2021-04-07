Буффон в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Наполи»

«Ювентус» и «Наполи» назвали стартовые составы на перенесенный матч третьего тура чемпионата Италии. Голкипер хозяев Джанлуиджи Буффон в стартовом составе.

«Ювентус»: Буффон, Данилу, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандру, Куадрадо, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Мората, Роналду.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Хюсай, Фабиан Руис, Демме, Зелиньски, Лосано, Мертенс, Инсинье.

У «Ювентуса» в запасе остался форвард Пауло Дибала. Матч начнется в 19.45 по московскому времени.