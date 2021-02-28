«Кокорин приносит больше вреда, чем пользы». Итальянские фанаты в бешенстве от игры форварда
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену во втором тайме матча 24-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (0:1). 29-летний российский футболист получил желтую карточку в компенсированное время встречи.
Итальянские болельщики остались разочарованы игрой форварда «фиалок».
Massi: «Я надеюсь, что в «Фиорентине» поймут, что для победы нужно забивать голы. И покупать тех, кто может их забивать... А не очередного Кокорина».
Giuseppelof: «Кокорин приносит больше вреда, чем пользы. Пранделли пора на пенсию».
Andrea: «Кокорин бесполезен, а альтернативы нет».
Lorenzo: «Пока Кокорин с точностью оправдывает мои ожидания».
Viola Nation: «Кокорин получил желтую карточку. Хоть чем-то отметился на поле».
А вот для российских болельщиков невыразительная игра Кокорина не стала сюрпризом.
Канан: «Вписал свое имя в итальянский чемпионат! С праздником!»
van der sar: «Кокоша все пешочком ходит, и глаза по-прежнему унылые-унылые... Опять не повезло с командой и партнерами, ну что ты будешь делать. А шума-то было, шума...»
Мамбек: «Кошмар от Кокоши! Ходит не спеша, смотрит, думает, мечтает! 20 минут кругами бродил, а в конце матча решил на упреки партнеров по команде отметиться типа отбором первым за матч и карточку получил».
Hottie: «Мда, видать до сих пор не поняли добрые итальяшки, кого купили, раз он хотя бы на замену выходит».
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