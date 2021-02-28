«Кокорин приносит больше вреда, чем пользы». Итальянские фанаты в бешенстве от игры форварда

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на замену во втором тайме матча 24-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (0:1). 29-летний российский футболист получил желтую карточку в компенсированное время встречи.

Итальянские болельщики остались разочарованы игрой форварда «фиалок».

Massi: «Я надеюсь, что в «Фиорентине» поймут, что для победы нужно забивать голы. И покупать тех, кто может их забивать... А не очередного Кокорина».

Giuseppelof: «Кокорин приносит больше вреда, чем пользы. Пранделли пора на пенсию».

Andrea: «Кокорин бесполезен, а альтернативы нет».

Lorenzo: «Пока Кокорин с точностью оправдывает мои ожидания».

Viola Nation: «Кокорин получил желтую карточку. Хоть чем-то отметился на поле».

Awful tackle by Kokorin. At least he brings some excitement to the field. pic.twitter.com/yrnHLM4cof — Fiorentina + (@fiorentinaplus) February 28, 2021

А вот для российских болельщиков невыразительная игра Кокорина не стала сюрпризом.

Канан: «Вписал свое имя в итальянский чемпионат! С праздником!»

van der sar: «Кокоша все пешочком ходит, и глаза по-прежнему унылые-унылые... Опять не повезло с командой и партнерами, ну что ты будешь делать. А шума-то было, шума...»

Мамбек: «Кошмар от Кокоши! Ходит не спеша, смотрит, думает, мечтает! 20 минут кругами бродил, а в конце матча решил на упреки партнеров по команде отметиться типа отбором первым за матч и карточку получил».

Hottie: «Мда, видать до сих пор не поняли добрые итальяшки, кого купили, раз он хотя бы на замену выходит».