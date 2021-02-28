«Интер» переиграл «Дженоа» и одержал пятую победу подряд
«Интер» одержал пятую победу подряд в серии А. Миланский клуб в 24-м туре разгромил «Дженоа».
«Интер» набрал 56 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
«Интер» — «Дженоа» — 3:0 (1:0)
Голы: Лукаку, 1 (1:0). Дармиан, 69 (2:0). Санчес, 77 (3:0).
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Д`Амброзио, 84), де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен, Брозович (Гальярдини, 76), Барелла (Видаль, 85), Перишич (Янг, 84), Лукаку, Мартинес (Санчес, 76).
«Дженоа»: Перин, Сапата, Гольданига, Гильоне (Пандев, 62), Чиборра, Радованович (Онгене, 46), Стротман (Бехрами, 46), Мелегони (Портанова, 71), Ровелла, Пьяца, Скамакка (Шомуродов, 62).
Предупреждения: Сапата, 18. Стротман, 40.
Судья: Киффи (Италия).
28 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
«Кротоне» — «Кальяри» — 0:2 (0:0)
Голы: Паволетти, 56 (0:1). Жоау Педру, 60 — с пенальти (0:2).
«Кротоне»: Кордац, Рисполи (Реца, 64), Магальян, Луперто, Педру Перейра, Големич, Молина (Эдуарду Энрике, 39), Вулич (Дзанеллато, 20), Ди Кармине (Сими, 64), Унас, Мессиас.
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Ругани, Чеппителли, Наингголан, Жоау Педру (Асамоа, 77), Данкан (Дейола, 65), Нандес, Марин, Паволетти (Симеоне, 65).
Предупреждения: Чеппителли, 3. Ликояннис, 9. Ди Кармине, 37. Ругани, 46. Магальян, 59.
Удаление: Ликояннис, 75.
Судья: Фаббри (Италия).
28 февраля. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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