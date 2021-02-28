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«Фиорентина» проиграла «Удинезе», Кокорин получил желтую карточку

18:52
28 февраля. Удине. «Удинезе» — «Фиорентина» — 0:0. Фото ФК «Фиорентина»
28 февраля. Удине. «Удинезе» — «Фиорентина» — 0:0. Фото ФК «Фиорентина»
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28 февраля «Удинезе» одержала победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 86-й минуте встречи забил нападающий Илия Несторовски.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на поле на 68-й минуте матча, заменив нападающего Франка Рибери. Бывший игрок «Спартака» не отметился результативными действиями и получил желтую карточку на 90+2-й минуте встречи.

В составе «Удинезе» всю игру провел экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао.

«Фиорентина» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» — 12-я строчка и 28 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Удинезе» — «Фиорентина» — 1:0 (0:0)

Гол: Несторовски, 86.

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Бонифаци, Найтинк, Молина (Де Майо, 90+1), де Пауль, Уоллас, Макенго (Арслан, 70), Стрюгер Ларсен, Несторовски, Льоренте (Брааф, 77).

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Мартинес Куарта, Пеццела (Монтьель, 88), Малькюи (Касерес, 79), Эйсерик (Валеро, 88), Пульгар, Кастровилли (Амрабат, 79), Бираги, Влахович, Рибери (Кокорин, 68).

Предупреждения: Мартинес Куарта, 64. Льоренте, 73. Кокорин, 90+2.

Судья: Вольпи (Италия).

28 февраля. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Удинезе — Фиорентина

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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