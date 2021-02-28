«Наполи» в меньшинстве победил «Беневенто», Гайч вышел на замену

«Наполи» одержал победу над «Беневенто» в матче 24-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0. Неаполитанцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления защитника Калиду Кулибали.

За «Беневенто» сыграл нападающий Адорльфо Гайч. Форвард, права на которого принадлежат ЦСКА, вышел на замену в середине второго тайма.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Наполи» — «Беневенто» — 2:0 (1:0)

Голы: Мертенс, 34 (1:0). Политано, 66 (2:0).

«Наполи»: Мерет, Гулям, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Максимович, 82), Бакайоко, Руис, Мертенс (Эльмас, 82), Л.Инсинье, Политано (Хюсай, 85).

«Беневенто»: Монтипо, Туя, Барба, Депаоли, Фулон (Летиция, 65), Хетемай, Виола, Ионицэ (Мончини, 83), Скьяттарелла (Р.Инсинье, 46), Капрари (Сау, 64), Лападула (Гайч, 70).

Предупреждения: Кулибали, 58. Ди Лоренцо, 61. Барба, 80. Хетемай, 83.

Удаление: Кулибали, 81.

Судья: Абиссо (Италия).

28 февраля. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».