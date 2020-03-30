Италия стала второй страной мира с 100 тысячами заболевших коронавирусом

Обновлены данные по зараженным коронавирусом в мире. Италия остается главным очагом эпидемии COVID-19 в Европе и стала второй страной мира, в которой более 100 тысяч зараженных этой инфекцией.

По данным сайта Worldometers, в Италии положительные тесты сдали 101 739 человек. Первое место по числу зараженных коронавирусом занимает США — 145 443, Испания — на третьей строчке — 85 195.

В Италии наибольшее число умерших от COVID-19 — 11 591 человек. Далее идут Испания — 7340 и Китай — 3304. В США зарегистрированы 2613 смертей.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент число зараженных в этой азиатской стране идет на спад. В России на данный момент 1 836 заболевших и 9 умерших.

Чемпионат Италии по футболу был приостановлен с 9 марта. До этого клубы переносили матчи или играли без зрителей. В серии А — большое число заболевших игроков, они представляют «Ювентус», «Сампдорию», «Фиорентину» и другие команды. При этом многие не раскрывают число футболистов с положительным тестом на коронавирус.