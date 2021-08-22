Источник: «Тоттенхэм» готов предложить контракт Роналду

«Тоттенхэм» следит за ситуацией с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Лондонский клуб готов предложить 36-летнему португальцу контракт, утверждает Radio 24.

Однако звездный футболист хочет выступать за команду, которая выступает в Лиге чемпионов. Поэтому переход в «Тоттенхэм» выглядит крайне маловероятным.

Роналду начал матч 1-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (2:2) на скамейке запасных, он не попал в стартовый состав туринского клуба всего во второй раз с начала сезона-2019/20.

Причем футболист попросил оставить его на скамейке запасных. Отмечается, что в ближайшие несколько дней он может сменить клуб.

При этом вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что Роналду не собирается уходить из команды.

17 августа Роналду прокомментировал многочисленные слухи о вероятном уходе из клуба. Он призвал СМИ отказаться от публикации непроверенной информации.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянский клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».