«Болонья» — «Ювентус»: Роналду остался в запасе
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в запасе на гостевой матч 38-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».
Состав «Ювентуса»: Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандру, Кулушевски, Данилу, Рабьо, Кьеза, Дибала, Мората.
«Болонья» сыграет в таком составе: Скорупски, Томиясу, Медель, Сумаоро, Де Сильвестри, Схоутен, Сванберг, Сков Альсен, Виньято, Барроу, Паласио.
Матч начнется в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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