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Источник: президент «Торино» заразился коронавирусом

30 октября 2020, 23:56
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Президент «Торино» Урбано Каиро заразился коронавирусом, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, руководитель клуба сдал положительный результат на коронавирус и помещен для наблюдения в больницу в Милане. Его здоровье оценивается как неплохое.

После четырех матчей «Торино» занимает 19-е место в серии А, набрав одно очко.

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