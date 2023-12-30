Моуринью поделился мнением об участии Дибалы в матче «Ромы» с «Ювентусом»

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, будет ли участвовать нападающий Пауло Дибала в матче 18-го тура серии А против «Ювентуса».

«Пауло будет доступен в этой игре», — передает слова португальского тренера инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Матч между «Ювентусом» и «Ромой» состоится на стадионе в Турине сегодня, 30 декабря. В текущем сезоне серии А Дибала провел 11 игр, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.